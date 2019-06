Jyrki Katainen au Togo et au Ghana

Le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen, en charge de l'emploi, de la croissance, des investissements et de la compétitivité, sera à Lomé et à Accra du 12 au 14 juin.

Le 13 juin, le vice-président Katainen rencontrera le président du Togo, Faure Gnassingbé, et ouvrira le tout premier Forum économique Togo-Union européenne, auquel plus de 600 investisseurs sont attendus.

L'événement vise à mobiliser les investissements privés dans le pays pour créer de la croissance et des emplois.

Cette approche est conforme à l'Alliance AfriqueEurope pour stimuler l'investissement et le commerce pour une croissance et des emplois durables, alors que des investissements sont d'ores et déjà déclenchés par le plan d'investissement extérieur de l'UE.

Le vice-président participera également au lancement de la Chambre de commerce de l'UE au Togo et rencontrera plusieurs membres du gouvernement.

Le 13 juin, au Ghana, M.Katainen rencontrera le vice-président du Ghana, Mahamudu Bawumia. Il prononcera également un discours sur l'Alliance Afrique-Europe au centre de formation aux technologies de l'information et de la communication de Kofi Annan.

Le 14 juin, il se rendra au nouveau terminal du port de Tema, le principal port du Ghana, et prononcera un discours lors de la cérémonie de clôture du premier Forum des entreprises Ghana-UE.