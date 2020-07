L'Allemagne et les Etats-Unis mettent le cap au Nord

Le diplomate US assiste au déchargement symbolique des conteneurs devant l'ambassade américaine mardi à Lomé

Grâce au soutien des Etats-Unis, l’ONG IT Village vient de recevoir des équipements médicaux destinés à l’hôpital Braun, en cours de construction à Cinkassé (nord-Togo).

Un don fourni par la ‘Commission on Urgent Relief and Équipement’ (CURE), une association américaine.

Des conteneurs chargés d’équipements de pédiatrie, de gynécologie de perfusion, des lits, des brancards, des défibrillateurs, du matériel de stérilisation sont arrivés mardi Au total, 100.000 produits qui seront acheminés vers le Nord du pays.

L’ambassadeur américain, Eric William Stromayer, a participé à cette occasion à une cérémonie dans les locaux diplomatiques à Lomé.

‘Je suis fier car même dans cette situation de crise, on est parvenu à faire ce geste et je pense que l'opérationnalisation de cet hôpital va améliorer la disponibilité des services médicaux dans les zones de Savanes', a-t-il déclaré.

L’hôpital est destiné à accueillir des patients togolais, mais aussi ghanéens et burkinabés. Il disposera d’un plateau technique dernière génération.

Braun Hospital est le fruit d’un partenariat entre IT Village et l'organisation allemande DAZ eV qui contribue au financement de la construction et au fonctionnement de l'hôpital pour ses deux premières années d'existence.