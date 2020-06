L'UNICEF lance une opération de mobilisation de fonds

En soutien au programme mis en œuvre par le Togo pour lutter contre le Covid-19, l’UNICEF a lancé une opération de mobilisation de fonds auprès de ses donateurs.

10 millions de dollars sont nécessaires pour permettre à l’organisation de renforcer les actions conduites par le pays dans les domaines de la communication, de la santé de l’enfant, de l’eau, hygiène et assainissement (WASH), de l’éducation, de la protection de l’enfant, la nutrition et la protection sociale, dans le cadre de la réponse contre la Covid-19.

A ce jour, l’agence onusienne dispose de 1,909,943 dollars, soit 19% du montant nécessaire.

En situation d’urgence humanitaire, l’UNICEF est mandatée à accompagner les gouvernements dans leur réponse en faveur des enfants.

Au-delà de l’appui au gouvernement à la réponse au coronavirus, l’UNICEF au Togo collabore avec les ministères en charge des secteurs sociaux, les autres partenaires de développement et la Société civile pour contribuer à favoriser l’accès des enfants les plus vulnérables à des soins préventifs et curatifs de santé , à une éducation de base de qualité, à un environnement dénué de violences, sain et inclusif et à une protection sociale adaptée à leurs besoins.