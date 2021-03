La Marine fin prête pour Obangame Express

La Marine togolaise participera dans quelques jours à l'exercice naval multinational Obangame Express.

Cet exercice dirigé par les forces navales américaines en Afrique (NAVAF), visant à renforcer la coopération entre les pays d’Afrique de l’Ouest en matière de police maritime, débutera le 14 mars.

Ces manœuvres régulières sont destinées à améliorer la coopération entre les pays du Golfe de Guinée afin d’accroître la sécurité et la sûreté maritimes. Il se concentre sur les opérations d'interdiction maritime, ainsi que sur les techniques de visite, de conseil, de recherche et de saisie.

Animé par des scénarios réalistes, le but de l’exercice est de s’entraîner conjointement sur les opérations de lutte contre les trafics illicites en mer, la prolifération des armes de destruction massive et la réglementation de la pêche maritime dans la région. Il porte aussi sur des opérations de recherche et de sauvetage en mer (Search and Rescue).

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme de l'Africa Partnership Station (APS).