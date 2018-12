La Marine se forme aux Etats-Unis

Le lieutenant Elissam Trimua de la Marine Togolaise vient d’achever une formation à l'US Coast Guard Academy de Yorktown (Virgine). Les officiers américains et étrangers sont entraînés et formés aux différents métiers de la protection en mer.

La cérémonie de fin de cycle s’est déroulée la semaine dernière en présence de l’ambassadeur du Togo aux Etats-Unis, Fédéric Hegbe.

M. Trimua a participé durant 15 semaines au cours international des officiers de Marine. Il a suivi des séminaires, des cours théoriques (droit maritime, sauvetage, sécurité portuaire …) et des stages pour se former aux meilleures pratiques des gardes côtes américains dont la réputation n’est plus à faire.

Frédéric Hegbe a remis à Elissam Trimua son certificat de fin de formation. Il l’a félicité au nom du gouvernement et l’a invité à mettre en pratique cette expérience auprès de la Marine togolaise.