La parole est à vous

L’union européenne, l’Allemagne et la France ont lancé vendredi une initiative particulièrement originale.

Les Togolais sont directement consultés pour savoir quelles sont leurs priorités en matière de développement et comment les partenaires peuvent y contribuer jusqu’en 2027.

Un questionnaire en ligne anonyme permet en quelques minutes de répondre à des questions simples.

L’UE, l’Allemagne et la France ont pour le moment identifié trois projets d'orientations stratégiques : le soutien au développement humain et l’inclusion, la promotion des industries agricoles et la protection de l’environnement, la consolidation de la paix et de la résilience.

______

Répondre au questionnaire