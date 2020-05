Le SNU va renforcer son assistance

Le Système des nations unies (SNU) au Togo s’est déclaré satisfait par les mesures prises rapidement par le Togo pour contrer la pandémie.

Damien Mama, le coordinateur du SNU, a indiqué que l’aide apporté jusqu’à présent était de l’ordre de 2 milliards de Fcfa.

Le Togo devrait recevoir dans les prochains jours des respirateurs, des cliniques mobiles et des ambulances.

L’ONU prépare aussi un plan local de renforcement de la résilience socioéconomique destiné à aider le gouvernement pour faire face aux charges multidimensionnelles occasionnées par la crise sanitaire.

Le système des Nations unies est constitué des six organes principaux de l'ONU, auxquels ont été ajoutés au fil du temps divers organismes, institutions et programmes ayant une vocation plus spécifique.