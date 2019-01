Le Togo décroche un prêt de 15 millions de dollars

Le Fonds pour le développement d’Abou Dhabi (ADFD) et l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) ont annoncé le 12 janvier un financement en faveur du Togo.

L’ADFD ayant engagé 350 millions USD sur sept cycles de financement dans le Fonds de projets IRENA / ADFD depuis 2013, l’annonce faite aujourd’hui lors de la neuvième session de l’Assemblée IRENA porte à 245 millions USD le financement cumulé.

La facilité aide les pays en développement à accéder à des capitaux à faible coût pour des projets d’énergie renouvelable afin d’accroître l’accès à l’énergie, source d’énergie disponible pour les ménages, les écoles, les établissements de santé et les petites entreprises, améliorer les conditions de vie et contribuer à la réduction de la pauvreté.

Au Togo, une centrale solaire photovoltaïque raccordée au réseau de 30 MW sera construite grâce à un prêt de 15 millions de dollars. Le projet vise à fournir une énergie propre et fiable à environ 700.000 ménages et petites entreprises et à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 9 242 tonnes / an.

Les communautés locales bénéficieront d'un meilleur accès à l'eau potable, à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que de la création d'emplois privilégiant les femmes.