Maîtriser les facteurs de risque

Le trafic maritime en Afrique connait une croissance soutenue ayant des implications tant économiques que sécuritaires.

Il est estimé que 90% du trafic destiné au continent africain transite par voie maritime.

Les ports en Afrique de l’Ouest et du Centre représentent donc des infrastructures critiques pour la distribution des biens vers les pays côtiers et enclavés.

Stratégiques, ces infrastructures sont également vulnérables en termes de sureté et de sécurité.

Les ports peuvent être utilisés par les organisations criminelles pour le transit de biens illicites et dangereux. Ils représentent aussi une cible potentielle pour des attaques terroristes aux conséquences considérables tant sur le plan humain que celui des économies locales et régionales en raison de la disruption potentielle des activités portuaires.

Enfin, le risque industriel est d’autant plus important que les ports sont fréquemment intégrés dans des zones urbaines densément peuplées.

Compte tenu de ces facteurs de risque, l’Union européenne s’engage pour la sureté et la sécurité des infrastructures portuaires, en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec le financement d’un projet dédié d’assistance technique, WeCAPS, mis en œuvre par Expertise France.

WeCAPS entend réunir les différentes autorités nationales et régionales actives dans le domaine de la gestion portuaire et accroitre leurs capacités en matière d’analyse et de réponse, tout en coopérant avec les acteurs privés impliqués dans le domaine de la sécurité portuaire.

Le projet s’appuie sur les cadres internationaux et les bonnes pratiques en matière de sécurité et sureté portuaires comme fondations stratégiques.

C’est dans ce cadre que WeCAPS vient d’organiser quatre formations à l’intention du personnel des ports de Lomé et d’Abidjan.

Des sessions dédiées à la lutte contre les incendies et la gestion des accidents et des secours

Au total, 189 professionnels du secteur portuaire des ports de Lomé et d’Abidjan ont bénéficié pendant trois semaines de cette formation.