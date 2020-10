Le Togo et l’Allemagne devraient, dans les prochains mois, ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération avec la signature d'un nouveau cadre de travail pour les années à venir.

Berlin a concentré son aide publique dans différents domaines dont la décentralisation, l’agriculture, la formation, l’emploi des jeunes, la sécurité alimentaire …

L’Allemagne devrait coller sa stratégie à celle du plan national de développement, a indiqué jeudi Domenica Preysing, cheffe de la Coopération à l’ambassade d’Allemagne.

‘Grâce à la GIZ et la KFW (banque publique de développement, notre coopération allemande couvre toute les régions du Togo dans le souci de pouvoir faire participer tous les citoyens au processus de développement. L’élan sera poursuivi et amplifié, a-t-elle déclaré lors mercredi lors du Salon Ferin,

Cet évènement accueille des investisseurs, des institutions d’Etat, des organismes financiers, des entrepreneurs et porteurs de projets, des étudiants et jeunes diplômés, des entreprises nationales et internationales.