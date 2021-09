'Partir d'un pays qu'on aime est toujours difficile'

Damien Mama, le coordonnateur du Système des Nations Unies (SNU) au Togo, a commencé sa tournée d’adieu à quelques semaines de son départ de Lomé.

Il était mardi chez la présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Tsègan.

Il s’est félicité du renforcement de la démocratie grâce, notamment, au rôle joué par le Parlement.

Mais d’autres projets ont bien avancé comme celui des cantines scolaires, la couverture de santé universelle, la protection du littoral.

‘Le Togo est un pays où je me sens bien et profondément intégré. Et donc, ce n’est jamais facile de partir, c’est une nation que je porte dans son cœur’, a déclaré M. Mama qui vient d’être nommé au Burundi.