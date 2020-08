Sécurité commune

Les ministres la Sécurité des pays membres du Conseil de l’Entente se retrouveront vendredi à Lomé.

Selon les experts de l’organisation, ils préconiseront un renforcement de la surveillance des frontières

Une stratégie nouvelle destinée à lutter plus efficacement contre les groupes terroristes et qui repose sur le ‘mécanisme Entente et Renseignement’.

En outre, les 5 Etats membres* veulent rendre effective la directive communautaire relative à la prévention de l’extrémisme violent.

‘La pandémie n’a pas occulté les autres problèmes. La menace sécuritaire et l’extrémisme violent prospèrent. Aucun pays n’est à l’abri. Il convient de créer des synergies devant l’ampleur des poblèmes', a déclaré lundi le colonel Yaovi Okpaoul, directeur général de la police nationale et président du comité des experts.

Les conclusions des travaux seront transmis aux chefs d’Etat.

______

* Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger