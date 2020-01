Tirer profit du pôle d'attraction que devient le Togo

Membre du Parlement européen, Chrysoula Zacharopoulou (France LREM), a été reçue mercredi par le président Faure Gnassingbé.

L’élue est membre de la commission du Développement et de l’Assemblée parlementaire ACP-UE.

‘Le Togo devient un pôle d'attraction pour les investissements. De ce fait, le raffermissement de la coopération entre l’UE et le Togo et entre la France et le Togo est important’, a-t-elle confié.

Parmi les sujets abordés, la lutte contre le terrorisme et les problèmes sécuritaires.

‘La France et le Togo sont ensemble pour lutter contre les extrémistes. On a discuté des problèmes sécuritaires et de la lutte contre les djihadistes' a-t-elle précisé.

Mme Zacharopoulou est au Togo pour une mission de travail préparatoire à la publication d’un rapport du Parlement européen sur la nouvelle stratégie UE-Afrique.