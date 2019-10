Un Togolais va siéger au conseil d'administration du Rafsud

La première Assemblée générale du Réseau des acteurs francophones pour la coopération sud-sud et tripartite (Rafsud) s’est achevée samedi à Libreville. Elle visait à formaliser la gouvernance et la structuration de cette organisation.

La coopération Sud-Sud et tripartite a été intégrée dans les programmations quadriennales de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) comme une modalité d’action et de coopération à même de faciliter le développement des échanges économiques et commerciaux entre pays et régions francophones et ainsi, de contribuer à la réalisation de l’objectif commun de croissance partagée et de développement responsable des pays francophones.

Christophe Akpoto (Togo) a été élu représentant régional (Afrique de l'ouest) et siègera au conseil d’administration de l’organisation.

Le Rafsud veut développer la coopération dans les secteurs de l’agriculture, de la transformation agro-industrielle, du commerce et de l'économie numérique, notamment.

C'est le Maroc qui a été élu à la présidence de l'organisation.