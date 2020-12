Un partenaire fidèle

Le Japon veut renforcer sa coopération avec le Togo.

C’est ce qu’a indiqué mercredi Hideaki Kuramitsu, l’ambassadeur du Japon à Lomé, lors d’une rencontre avec la cheffe du gouvernement.

Les discussions ont porté sur les domaines d’intervention de Tokyo, la promotion de l’agriculture et le social, notamment.

Le Japon est un partenaire actif, via l’Agence de coopération internationale JICA. Le pays a financé la construction du nouveau port de pêche et de ponts et renouvelle depuis des années des dons en céréales par l’intermédiaire du Kennedy Round.