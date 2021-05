Une Europe unie pour aider l'Afrique

Pour marquer la Journée de l’Europe, un concert en ligne aura lieu le 9 mai avec la participation de nombreux artistes togolais.

Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et l'unité en Europe. Il s'agit de la date anniversaire de la ‘Déclaration Schuman’

Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, propose dans un discours historique prononcé à Paris une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les nations du continent.

Son ambition était de créer une institution européenne qui rassemblerait et gérerait la production de charbon et d'acier. Un traité établissant un tel organisme est signé moins d'un an plus tard. La proposition de Robert Schuman est considérée comme l'acte de naissance de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne.

Au-delà du concert, cette Journée symbolise surtout la coopération avec l’UE dans de nombreux domaines. L’appui européen est en effet très important en matière de bonne gouvernance, de justice, de développement, d’aide aux plus défavorisés.