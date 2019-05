A Cannes, le Togo fait son cinéma

George Clooney et son épouse Amal

Essohanam Koutom, le directeur du Cinéma représente le gouvernement togolais au 72e Festival de Cannes.

Ce rendez-vous annuel demeure l’un des évènements les plus médiatisés au monde et le plus important festival de cinéma du point de vue du rayonnement international.

La délégation togolaise participe aux nombreuses conférences organisées en marge des projections pour discuter de cette industrie majeure.

Essohanam Koutom au premier plan jeudi à Cannes

Toutes les activités sont pilotées par le pavillon Afrique qui regroupe les professionnels du contient. C’est une première à Cannes.