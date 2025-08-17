Florence Yawa Kouigan, la ministre de la Communication et représentante du président du Conseil Faure Gnassingbé, a présidé samedi à Baguida près de Lomé la cérémonie de clôture de la 7ᵉ édition de 'Dunényozan', la fête culturelle des populations du Grand Lomé.

Cette célébration, qui réunit les communautés Bè, Agoènyivé et Aflao, est à la fois un événement culturel, social et identitaire. Elle est perçue comme un levier de développement personnel et collectif, valorisant la solidarité, la paix et la cohésion sociale.

Dans son discours, Mme Kouigan a souligné l’importance de cet évènement comme vecteur de transmission des valeurs traditionnelles à la jeunesse.

‘Dunényozan’ est une boussole dans un monde en mutation. « Nos traditions sont vivantes et porteuses d’avenir », a-t-elle affirmé.

De nombreuses personnalités étaient présentes, dont l'ancien Premier ministre Komi Sélom Klassou et la présidente du Parlement de la Cacao Mémounatou Ibrahima.