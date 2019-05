Des parrains prestigieux pour soutenir la Fondation de Jenny Kakpo

La ‘Fondation Jenny Kakpo pour l‘emploi et la sécurité alimentaire’ œuvre au Togo en faveur du développement, de l'emploi et de l'insertion professionnelle et sociale de jeunes diplômés.

Elle a pour parrains Jennifer Lopez, Leonardo DiCaprio, Will Smith, Beyoncé, Naomi Campbell, Michelle Obama, Brad Pitt ou Denzel Washington, notamment.

Pour mobiliser des fonds permettant de financer plus de 1.000 projets cette année, la Fondation organise le 18 mai prochain à l’hôtel du 2 février de Lomé un dîner de gala avec concert et défilé de mode.

Parmi les artistes, Manu Dibango, King Mensah, Richard Flash, Yaovi Ketheti …

La soirée sera animée par Claudy Siar.

Jenny Kakpo est une styliste togolaise installée en France depuis une vingtaine d’années

Contrairement à d’autres artistes africains, elle n’a pas la fibre ethnique. Ses collections s’inspirent de traditions diverses où la broderie joue un rôle prédominant.

Artiste plasticienne à l’origine, elle s’est reconvertie dans le stylisme et a ouvert son atelier et son showroom à Paris.