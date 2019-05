Les musées s'adaptent aux évolutions de la société

A l’occasion de la Journée internationale des musées, la population pourra découvrir à partir de samedi et jusqu’au 26 mai les richesses de l’art africain.

Cinq musées seront libres d’accès à Lomé, Aného, Bassar, Kara et Dapaong.

‘Les musées, plateformes culturelles : l’avenir de la tradition', thème retenu cette année.

La Journée internationale des musées (JIM) est célébrée chaque année le 18 mai; Il est organisé depuis 1977 par le Comité international des musées (ICOM) et vise à sensibiliser le public sur l'important rôle des musées dans le développement de la société.

Le rôle des musées évolue. Pour cette raison, l'édition 2019 mettra l'accent sur les nouveaux rôles que jouent les musées dans leurs communautés. Les musées conservent leurs missions principales (collection, conservation, communication, recherche et exposition), mais en s'adaptant aux nouvelles circonstances, ils se réinventent en permanence.

Désormais, ils sont plus interactifs, axés sur le public, sur la communauté, flexibles, adaptables et mobiles. De nos jours, les musées sont des centres culturels qui fonctionnent comme des plateformes où créativité et savoir sont combinés et où les visiteurs peuvent créer, partager et interagir.