Anticiper une sortie de crise sanitaire

Aider les ménages les plus précaires et la jeunesse

Le pouvoir togolais pense déjà à l’après-pandémie et il a raison. Depuis p16 mois, le pays se bat contre le Coronavirus. Il a du mobiliser des moyens très importants sur le plan sanitaire, mais aussi bâtir un plan d’urgence pour venir en aide aux plus défavorisés et aux entreprises.

Une vision d’avenir. L’Agence nationale d’appui au développement à la base (ANADEB) est à la manoeuvre. Elle travaille pour offrir des services de base au plus grand nombre (eau, assainissement, hygiène, santé, éducation …).

Il est annoncé des financements innovants pour aider les populations qui en ont le plus besoin.

Ce plan d’action prévoit aussi un soutien aux collectivités locales.

‘Le gouvernement est sur plusieurs fronts pour faire face aux impacts de la crise sanitaire’, explique Brandao Alao, le directeur des Opérations à l’ANADEB.

L’Agence peut compter sur l’appui du Centre de développement de l’OCDE.

Le Togo a adhéré en 2019 à cet organe qui aide les pays en développement et les économies émergentes à trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance durable, réduire la pauvreté et les inégalités, et améliorer la vie des populations.