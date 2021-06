Couverture universelle : le projet avance

Le Togo veut d’ici quelques années parvenir à une couverture sanitaire universelle. Une assurance santé pour l’ensemble de la population, des plus petits aux plus âgés. Les fonctionnaires en bénéficient déjà et certains écoliers.

Une réunion s’est déroulée jeudi à Lomé en présence du Premier ministre, Victoire Tomégah-Dogbé, et de la directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Togo, Coralie Gevers.

La réunion a permis de mettre en place la structure institutionnelle de coordination de l'assurance maladie universelle avec la définition des rôles de chaque acteur, indique un communiqué.

La BM s'est engagée dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle au Togo avec une appui de 70 millions de dollars. Annonce faite en mars dernier.

'Pour la Banque mondiale, le projet vient renforcer les services essentiels de santé et lancer la couverture sanitaire universelle pour les Togolais', a déclaré Mme Gevers.