Désirs d’avenir pour le Togo

Ségolène Royal, ambassadrice des pôles et ancienne ministre, était à Lomé vendredi.

Elle a rendu visite le centre d’incubation pour startups Nunya-Lab, puis a visité l'unité de recyclage des déchets plastiques GIP Togo.

‘Je suis venu pour discuter des questions de climat, de protection de la nature et de promotion de la jeunesse. Il y a un certain nombre d'initiatives que je vais parrainer et accompagner’, a-t-elle déclaré.

Ségolène Royal dirige également l’association ‘Désirs d’avenir pour la planète’ dont la mission principale est d’assurer la sécurité des femmes et des filles par l’équipement en énergie solaire des maternités.