Hors-réseau : le Togo bénéficiaire du projet ROGEP

La Banque mondiale a décidé d'octroyer une subvention de 200 millions de dollars pour financer le projet régional d'électrification hors-réseau (ROGEP), destiné à accroitre l'accès à l'électricité off-grid dans 19 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, indique un communiqué publié mardi.

19 pays sont bénéficiaires dont le Togo.

Le projet entend améliorer l'accès à l'électricité pour les ménages, entreprises et institutions publiques grâce à une approche régionale harmonisée de déploiement de systèmes solaires autonomes modernes.

Il devrait bénéficier à environ 1,7 million d'individus actuellement privés d'électricité ou alimentés de manière aléatoire mais également à des entreprises et des institutions publiques et, ce faisant, améliorer les niveaux de vie et les performances économiques.

Seuls 3 % des ménages en Afrique de l'Ouest et au Sahel sont raccordés à un système solaire domestique autonome et 208 millions d'habitants de la sous-région n'ont pas accès à l'électricité.

Le projet ROGEP va contribuer à la création d’un marché régional de systèmes solaires autonomes, vital pour combattre la pauvreté.

Le Togo développe depuis quelques mois une politique de l’off-grid. Il a accordé des concessions à deux opérateurs pour commercialiser des kits solaires en zone rurale.

Le projet baptisé CIZO consiste à fournir à des milliers d’habitants de l’énergie solaire bon marché grâce à des kits bon marché. Chaque abonné reçoit même une subvention de l’Etat pendant 36 mois.