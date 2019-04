L'arbre qui cache la forêt

La phase 2 du Mécanisme forêts et paysans (FFF, Forest and Farm Facility’ a été lancée vendredi à Lomé.

Ce dispositif de la FAO aide les organisations de producteurs forestiers et agricoles (petits exploitants, groupes de femmes rurales, communautés locales et institutions de peuples autochtones) à accroître leurs capacités techniques et commerciales de façon à pouvoir jouer leur rôle crucial en matière de lutte contre le changement climatique et d’amélioration de la sécurité alimentaire.

Le FFF s’engage aussi auprès des gouvernements pour développer des mécanismes intersectoriels et des processus politiques tenant compte des apports des populations rurales.

Les donateurs actuels sont l’Allemagne, FAO-EU FLEGT, la Finlande, IKEA et la Suède.

‘Au Togo, de façon concrète, nous allons identifier des organisations paysannes dans des aires protégées et à dans des écosystèmes particuliers et travailler ensemble pour obtenir des résultats concrets' a indiqué Djiwa Oyé-Toundé, chef programme de la FAO au Togo.

Le programme sera mis en œuvre sur le terrain par la GIZ (Coopération allemande).