L’humain avant tout

Victoire Tomegah Dogbé et Ousmane Diagana jeudi à Lomé

Le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique de l’ouest et centrale, Ousmane Diagana et le Premier ministre, Victoire Tomegah Dogbé, ont procédé jeudi dans l’enceinte du Centre de santé de Cacaveli (Lomé) au lancement du Projet de services de santé essentiels de qualité pour la couverture sanitaire universelle.

Ce projet, financé par la Banque mondiale pour un montant de 70 millions de dollars, vise à améliorer les services essentiels de santé et de nutrition et la qualité des soins pour les femmes enceintes, les enfants et les populations vulnérables.

Cette initiative, qui va s’étendre à toutes les régions du Togo, permettra de rapprocher davantage les infrastructures, les ressources humaines, les services de santé des communautés rurales et défavorisées, et d’assurer une couverture maladie pour environ 60% de la population.

Il prévoit ainsi la construction de plus d’une centaine de nouvelles installations sanitaires de niveau primaire, le déploiement d’environ 4000 employés nouvellement formés et l’amélioration de l’accès aux médicaments.

La couverture sanitaire universelle est un investissement judicieux dans le capital humain. Elle est essentielle à une croissance économique inclusive et durable et à la réduction de la pauvreté, a rappelé M. Diagana.