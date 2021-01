La FTI organise un concours d'architecture

La Fédération togolaise de l'immobilier (FTI) lance un concours d’architecture. Il s’adresse aux étudiants des universités publiques et privées et à ceux de l’EAMAU (Ecole africaine des métiers d'architecture et de l’urbanisme).

L'objectif est de concevoir un bâtiment intelligent qui répond aux exigences de développement durable,

Le gagnant recevra un chèque de un million de Fcfa et un stage dans un cabinet d’architecture.

Les candidats ont jusqu’au 15 février pour adresser leur dossier par mail à la FTI : federation.togolaise.immo (at) gmail.com