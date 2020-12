Le Togo se prépare pour son 5e recensement

Le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya, a présidé mardi la cérémonie de signature du document de projet du Ve recensement général de la population et de l’habitat.

Cet exercice indispensable est un excellent outil de planification, de suivi et d’évaluation des politiques et programmes de développement.

Le gouvernement a fixé le cap avec le Programme national de développement (PND) et l’atteinte des ODD (Objectifs de développement durable).

‘Le recensement permettra de disposer des indicateurs nécessaires au suivi et à l’évaluation des agendas nationaux et internationaux. Il permettra également de connaitre la situation sociale de la population, y compris celle des populations vulnérables, notamment les personnes vivant avec un handicap, les orphelins, les enfants, les personnes âgées et les femmes à des niveaux géographiquement désagrégés. Les caractéristiques de l'habitat et du cadre de vie de la population et les différents mouvements de la population seront également appréciés’, a indiqué le ministre.

Ce recensement vient à point nommé. En effet, pour mettre en œuvre le projet de société du chef de l’Etat, le gouvernement vient d’adopter la feuille de route pour la période 2020-2025 en lien avec le PND et la Déclaration de politique générale.

Cette feuille de route trace une trajectoire claire et déterminée pour faire du Togo un pays moderne avec une croissance économique inclusive et durable.

Sani Yaya

Le recensement est mis en oeuvre avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), chef de file des partenaires techniques et financiers.

Son rôle est déterminant pour boucler le budget évalué à plus de 8 milliards de Fcfa.

‘Il est réconfortant de saluer la volonté politique et la détermination des plus hautes autorités du Togo de se donner les moyens pour être en mesure de répondre efficacement aux besoins de données nécessaires au développement’, a déclaré Josiane Yaguibou, la représentante de l’UNFPA au Togo, lors de la cérémonie.

Une cérémonie à laquelle participait également Payadowa Boukpessi, le ministre d'Etat en charge de l’Administration territoriale.