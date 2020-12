Livraison fin 2021

ContourGlobal et Kékéli fourniront assez d'énergie au Togo

Mila Mawunyo Aziable, la ministre délégué auprès du président de la République chargée de l’Energie, s’est rendue vendredi sur le chantier de la seconde centrale thermique du pays.

Près du 50% du gros oeuvre a été réalisé. La livraison est prévue fin 2021.

La centrale, baptisée Kékéli (signifiant « aurore » en langue Mina), est située en zone portuaire. Elle sera dotée d’une puissance installée de 65 MW et fonctionnera en cycle combiné, permettant de produire plus d’électricité sans consommation additionnelle de gaz et en limitant les rejets de CO2.

Le projet est développé par le Groupe Eranove avec le soutien d’un pool bancaire comprenant Orabank Togo, , la BOAD, l’AFC (Africa Finance Coroporation), la Banque Atlantique Togo, la BIA Togo et NSIA.

Siemens qui va fournir les turbines, la première est arrivée au mois d’octobre

La construction est assurée par le Groupe espagnol Grupo TSK (EPC).

Eranove assurera le développement, puis l’exploitation et la maintenance de cette centrale.

Plusieurs centaines d’emplois devraient être créés.