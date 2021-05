Médiocre qualité des statistiques

Le Projet d’harmonisation et d’amélioration des statistiques en Afrique de l’ouest (PHASAO) a été lancé jeudi au Togo. Il concerne Sept pays : Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Sierra Leone et Togo.

Le financement assuré par la Banque mondiale est destiné améliorer et à moderniser les statistiques nationales des pays concernés.

S'agissant du Togo, il recevra 30 millions de dollars sous forme de prêt et de don.

Le budget total alloué est de 379 millions de dollars.

‘L’objectif est de renforcer les statistiques des pays africains participants et entités régionales en Afrique afin d’harmoniser, de produire, de diffuser et d’améliorer l’utilisation des statistiques économique et sociale de base’, a indiqué Hawa Cissé Wagué, la représentante de la BM à Lomé.

Ablamba Johnson, la secrétaire générale de la présidence de la République a procédé au lancement de ce projet au Togo, a souligné que ce projet ‘contribuera à une meilleure mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale (2020-2025)’.

La région de l’Afrique de l’Ouest et, plus particulièrement, les sept pays couverts ont besoin de données statistiques de qualité pour mieux répondre aux défis de leur développement socioéconomique. Recensements périodiques de la population, enquêtes auprès des ménages, informations relatives à des enjeux sociaux essentiels ou encore statistiques économiques clés tirées de recensements et d’enquêtes auprès des agriculteurs et des entreprises : toutes ces données sont indispensables pour guider le processus décisionnel, parvenir à une répartition efficace des ressources et évaluer l’impact des politiques et des interventions sur le développement.

Malgré les progrès enregistrés ces 20 dernières années, les faiblesses institutionnelles et l’absence de financements continuent de peser sur la qualité des statistiques au Togo et plus globalement en Afrique de l’Ouest avec, à la clé, une mauvaise gestion des connaissances et des difficultés à se mobiliser face aux défis émergents sur de nombreux fronts du développement.

Ce projet régional va accroître la demande de données de qualité et renforcer les capacités des bureaux nationaux de la statistique dans les pays bénéficiaires. Parmi les activités prévues, l’harmonisation des méthodes de la Commission de la Cédéao ; une production accrue de données économiques et sociales vitales, y compris sur la démographie et la pauvreté, les comptes nationaux et les prix ; l’optimisation de certaines statistiques administratives ; le renforcement des capacités et la diffusion des données ; et des réformes institutionnelles. Le projet permettra également d’améliorer et de moderniser les infrastructures matérielles et statistiques en appui à la réalisation des objectifs fixés.