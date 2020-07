Mix énergétique : le Togo récompensé

Les lauréats des Ashden Awards 2020 sont connus depuis jeudi.

Ils ont été récompensés pour leur travail ou leurs solutions technologiques qui permettent de protéger l’environnement

Au total 11 gagnants du Royaume-Uni et de pays en développement, dont le Togo, ont été annoncés lors d'une célébration vidéo.

Les Ashden Awards ont salué l’action menée par l’Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (ATE2R).

Cet établissement public est chargée de la mise en œuvre de la politique d’électrification rurale du pays, de la promotion et de la valorisation des énergies renouvelables

Acteur central dédié à la valorisation des ressources renouvelables, l’AT2ER a l’ambition de transformer le potentiel énergétique naturel du pays en énergie électrique pour le développement des localités rurales.

Le Togo ambitionne d’accélérer l’électrification rurale et d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays.

Un vaste programme a été lancé il y a deux ans avec l’objectif d’électrifier 100% du territoire en 2030.

La stratégie repose sur le développement du hors-réseau.

Il y a d’abord les kits solaires pour les foyers ruraux (ils permettent de fournir de l’électricité, de charger un téléphone et d’utiliser ordinateurs et télévisions) et ensuite la construction de mini-centrales solaires destinées à alimenter les villages.

Dernier axe de cette politique, ces centrales plus puissantes comme celle en cours de réalisation à Blitta d’une puissance de 50 MWC.