Politique axée sur le développement durable

Victoire Tomégah-Dogbé a reçu le Prix Carl Von Carlowitz du développement durable décerné par le Sénat allemand de l’économie.

Le Senat der Wirtschaft est composé de personnalités du monde des affaires, de la science et de la société qui reconnaissent et sont particulièrement conscients de leur responsabilité envers l’État et la société. Ensemble, ils contribuent à traduire et à mettre en œuvre des objectifs de durabilité pour le bien-être social en accord avec l’économie de marché éco-sociale.

La distinction remise au Premier ministre salue l’implication du Togo dans le développement durable.

Le Senat der Wirtschaft est orienté vers le bien commun et un dialogue permanent avec les représentants de la politique et de l’économie.