200.000 dollars du Maroc

La 2e réunion virtuelle du Haut Comité de la ‘Décennie des racines africaines et de la Diaspora africaine’, s’est déroulée lundi.

La rencontre, présidée par le chef de la diplomatie togolaise Robert Dussey, a permis de discuter des principaux axes de travail, des projets à inscrire à l’agenda et des mécanismes de financement des différentes initiatives liées à cet évènement.

A ce titre, les participants ont unanimement salué l’annonce par le ministre des Affaires étrangères du Maroc de la décision de son gouvernement de soutenir les activités de la décennie par une enveloppe de 200.000 dollars.

Les participants ont également demandé à la Commission de l’Union africaine de préparer une note conceptuelle reprenant les projets et initiatives en cours sur le continent ainsi que la liste des organisations les plus représentatives de la Diaspora africaine et des communautés afrodescandantes.

La rencontre a vu la participation de l'Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Angola, de la Gambie, du Ghana, du Maroc, de Namibie, de Tanzanie, de Tunisie, du Togo et de la Commission de l’UA.