Audace, vision et détermination

Le professeur Kodjo Agbossou a été honoré par l’Université du Québec qui l’a admis à son Cercle d’excellence lors d’une cérémonie qui s’est déroulée il y a quelques jours.

Cet honneur lui a été attribué afin de souligner ses qualités de leadership, l’excellence de son travail et son apport exceptionnel dans le domaine du génie.

Dans son hommage, le recteur, Christian Blanchette, a souligné l’audace, la vision et la détermination de ce pilier de l’Institut de recherche sur l’hydrogène.

Professeur au Département de génie électrique et génie informatique depuis 1998, le Togolais Kodjo Agbossou est spécialiste de la gestion et de l’intégration des systèmes de stockage de sources d’énergie alternatives. Ses travaux figurent au top 10 mondial des citations dans son domaine et sa feuille de route est particulièrement impressionnante, comme en font foi plus de 300 publications, plusieurs brevets, articles et rapports techniques.

Ce parcours exceptionnel lui a valu de nombreuses distinctions au fil de sa carrière : officier national du Mérite du Togo, membre sénior de l’Institute of electrical and electronics engineers, il a remporté en 2013 le prix d’excellence en recherche et en création de l’UQTR et fut couronné à cinq reprises du titre de Professeur de l’année par ses étudiants.

Son passage à la direction de l’École d’ingénierie de 2011 à 2017 fut entre autres marqué par la mise en place d’une nouvelle structure de gouvernance et de fonctionnement, la conception de l’image de marque, la création de la concentration en mécatronique et l’implantation du génie mécanique au campus de Drummondville.

Titulaire de la Chaire de recherche Hydro-Québec sur la gestion transactionnelle de la demande résidentielle en puissance et en énergie, Kodjo Agbossou est pleinement investi dans son domaine de recherche qui est toujours d’une grande pertinence scientifique et sociale. Ses collaborations interdisciplinaires démontrent qu’il est un scientifique convaincu de l’apport des sciences sociales à la transformation de la société.