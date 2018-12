Destins communs

L’ambassade de France a accueilli les 3 et 4 décembre une délégation de personnalités venues de Guadeloupe et de Martinique (des départements français) à l’occasion d’une tournée organisé au Benin, au Ghana et au Togo sur le thème ‘Diasporas et mémoire de l’esclavage transatlantique’.

Composée d’élus et de responsables du Mémorial ACTe* (Centre caribéen d’expressions et mémoire de la traite et de l’esclavage), la délégation a été reçue par le ministre de la Culture, M. Guy Lorenzo.

Elle a visité les sites liés à la mémoire et au patrimoine du Togo (Musée national, Wood Home à Agbodrafo avec son puits des enchaînés.

Cette mission, indique l’ambassade de France, s’inscrit dans une démarche de dialogue croisé entre la caraïbe et plusieurs pays du Golfe de Guinée en vue de favoriser les synergies et les échanges dans le domaine de la culture et de la recherche.

______

* La délégation était composée de Georges Brédent, président de la commission culture de la région Guadeloupe, Christiane Emmanuel, présidente de la commission culture & patrimoine de Martinique, Jacques Martial, président du mémorial ACTe, Thierry Letang, directeur scientifique du mémorial et Coline Toumson-Venite, ingénieure culturel, chargée de projet