Investissements ouverts à tous

Le Plan national de développement (PND), chiffré à plus de 7 milliards d’euros – dont 65% issus du secteur privé – doit aussi mobiliser la Diaspora.

C’est en tout cas le souhait des autorités.

Dans ce contexte, une réunion s’est tenue samedi en région parisienne pour expliquer aux Togolais de l’extérieur ce qu’est le PND, comment il peut améliorer la vie quotidienne de la population et comment elle peut trouver sa place dans cette nouvelle trajectoire de croissance.

Germain Meba, le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCIT) avait fait spécialement le déplacement.

Il a invité la Diaspora à s'approprier le PND, à l'enrichir par son expertise, à devenir une force de proposition.

Certains, confondant politique et économie, ont tenté de perturber les débats en lançant de la farine sur les intervenants. Après une courte pause et un bon nettoyage, les échanges fructueux on repris.