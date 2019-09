Le rôle des Diasporas au coeur d'un forum à Washington

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, était l’invité mercredi à Washington du Forum des affaires Ronald H. Brown organisé par le Constituency for Africa (CFA).

Le Forum, qui avait pour thème ‘Accroître la participation de la diaspora à l’élaboration des politiques américaines en Afrique’, a rassemblé de nombreuses personnalités politiques afro-américaines, des représentants du secteur privé et des officiels américains et africains.

L’occasion pour Robert Dussey, d’évoquer les progrès économiques réalisés par son pays et la volonté des autorités togolaises d’engager pleinement la Diaspora en faveur du développement du Togo. Il a dans ce cadre évoqué la création du Haut Conseil des Togolais de l’Extérieur (HTCE) et l’élection de 77 délégués pour représenter les communautés vivant en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde.

Le chef de la diplomatie a invité les dirigeants du Constituency for Africa et ses ses membres à prendre part au Forum de la Diaspora qui aura lieu les 28 et 29 novembre prochains à Lomé.