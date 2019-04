Pas de développement sans la Diaspora

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a présenté lundi la feuille de route du gouvernement pour les Togolais de l’extérieur.

Une initiative qui répond à la vision du chef de l’Etat d’assurer une meilleure organisation de la Diaspora pour son implication plus active dans les efforts de développement.

Les actions des autorités s’articulent autour de trois axes majeurs, la valorisation du capital humain, économique et social de la Diaspora, le renforcement de la communication entre le gouvernement et la Diaspora, l’amélioration de la protection et enfin la défense des intérêts des Togolais vivant à l’étranger.

L’intérêt du gouvernement à l’égard de la Diaspora n’est pas nouveau. Différentes mesures ont été prises ces dernières années.

Parmi les nouveautés annoncées par le ministre, l’organisation les 28 et 29 novembre prochains à Lomé d'un Forum économique des Togolais de l’extérieur.

Cette volonté d’impliquer les Togolais de l’étranger dans l’essor économique du pays s’inscrit dans le cadre du Plan national de développement (PND) lancé récemment.

Près de 2 millions de Togolais vivent à l'étranger, principalement en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.