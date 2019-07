Polémique stérile

A peine créé, le Haut Conseil des Togolais de l’extérieur (HTCE) suscite déjà la polémique.

Des membres de la Diaspora accusent les autorités de vouloir faire de cet organe un instrument politique.

‘Ridicule’, a répondu vendredi au micro de Kanal FM Koffi Akakpo, le directeur des Togolais de l’extérieur au ministère des Affaires étrangères.

‘Tout cela, c'est du bavardage. Il faut prendre conscience de notre existence pour aller vers notre propre développement', a-t-il déclaré.

Et M. Akakpo de rappeler que le HTCE est une structure consultative non discriminatoire, non partisan.

77 délégués de la Diaspora seront élus démocratiquement dans les prochaines semaines et un grand Forum aura lieu à Lomé au mois de novembre.

Ceux qui voient dans le Haut Conseil une récupération politique se trompent ou sont mal intentionnés.