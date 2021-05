Talents et investissements

La Diaspora togolaise est diverse et importante

L’apport des Diasporas est indispensable au développement des économies africaines.

Plus d’un million de Togolais vit à l’étranger. Les transferts représentent chaque année plusieurs centaines de millions de dollars.

Les autorités veulent désormais mobiliser la Diaspora autour d’une stratégie structurante qui passe, notamment, par l’incitation à l’investissement.

A ce titre, un certain nombre d’initiatives ont été annoncées lundi.

Un recensement sera réalisé cette année pour identifier les compétences et les talents des togolais vivant à l’extérieur.

D’ici 3 ans, un réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs sera constitué et un incubateur leur exclusivement dédié pour la concrétisation de leurs projets. Il sera étoffé par un fonds créé spécialement par l’Etat.

Un mécanisme sera mis end place pour faire fructifier localement l’épargne des Togolais.

Enfin, un Guichet unique permettra de centraliser l’ensemble des informations et procédures.

‘Ces initiatives témoignent de l’engagement du gouvernement à faire de la Diaspora un acteur important et privilégié du développement. Et la volonté de développement reste un souhait si elle n’est pas déclinée en programme et plans d’actions’, a déclaré Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères en charge de la Diaspora.

Il a appelé les Togolais de l’étranger à s’impliquer dans le processus de transformation du Togo.