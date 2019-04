ACP-UE : un partenariat global et régional

Une nouvelle réunion entre négociateurs du Groupe des pays ACP et de l’Union européenne s’est déroulée jeudi à N’Djaména.

Les travaux sont présidés par Robert Dussey, chef négociateur pour le compte des ACP, et Neven Mimica, le Commissaire européen au Développement.

Les discussions avancent rapidement pour parvenir à accord d’ici 2020 et peut être avant.

Les négociateurs ont souligné les progrès accomplis et lancé la phase suivante des négociations. A terme, cette nouvelle étape aboutira à la création de piliers sur mesure pour chaque région, lesquels figurent parmi les nouveautés qui seront introduites dans le futur accord ACP-UE.

Le négociateur en chef de l'UE a indiqué que la rédaction du texte de base avançait bien.

‘Nous sommes ravis de nous engager dans une nouvelle voie avec la négociation des piliers UE-Afrique, UE-Caraïbes et UE-Pacifique. Non seulement ces piliers stimuleront notre coopération en lui insufflant une nouvelle dynamique, mais ils nous permettront aussi, en fin de compte, d'accroître nos réalisations en apportant une réponse adaptée aux besoins et aux défis propres à chaque partenaire’, a déclaré M. Mimica.

De son côté, Robert Dussey a manifesté sa satisfaction face à l’avancée des discussions.

‘Je suis heureux de signaler que des progrès considérables ont été accomplis et que nous continuons de nous appliquer à faire en sorte que l'accord soit viable à long terme et et réponde aux besoins des citoyens en nous attaquant aux défis mondiaux actuels et émergents’, a-t-il indiqué.

Robert Dussey et Neven Mimica

L'accord de Cotonou régissant actuellement les relations entre l'UE et les pays ACP arrivera à échéance en 2020.

Les négociations en vue d'un nouveau partenariat entre les pays ACP et l'UE ont été lancées à New York le 28 septembre 2018 en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.

Les deux premières séries de négociations ont principalement porté sur le socle commun au niveau UE-ACP. Ce socle regroupe les valeurs et les principes autour desquels se rassemblent l'UE et les pays ACP. Il indique également les domaines stratégiques prioritaires dans lesquels les deux parties envisagent de travailler ensemble à titre prospectif.

Outre ledit socle, le futur accord comportera également trois piliers régionaux orientés vers l'action, chacun d'entre eux se concentrant sur les besoins propres à une région. L'UE et les pays ACP chercheront, dans le cadre du futur partenariat, à renforcer leur coopération politique sur la scène internationale.

Ensemble, ils représentent plus de la moitié de l'ensemble des pays membres des Nations Unies et plus de 1,5 milliard de personnes.