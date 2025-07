Min Wang, nouveau visage de la coopération sino-togolaise

La République populaire de Chine a désigné une nouvelle ambassadrice au Togo. Min Wang succède à Weidong Chao, qui a marqué son passage à Lomé par sept années de diplomatie active et de coopération renforcée, un record dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Prochainement, Mme Wang présentera ses lettres de créance aux plus hautes autorités togolaises, conformément au protocole diplomatique. Sa nomination s’inscrit dans la continuité d’une relation historique, solide et multiforme entre Pékin et Lomé.

Depuis plusieurs décennies, la Chine et le Togo entretiennent des liens étroits, nourris par une proximité politique, une confiance mutuelle et une coopération pragmatique. Le Togo est considéré comme un partenaire stratégique de la Chine en Afrique de l’Ouest, tant pour sa stabilité que pour sa position géographique.

Sur le plan politique, les deux pays partagent une vision de souveraineté nationale, de non-ingérence et de soutien mutuel dans les forums internationaux. La Chine a régulièrement salué les efforts du Togo en faveur de la paix, de la sécurité régionale et du développement.

La coopération sino-togolaise a un impact concret sur le quotidien des Togolais. Parmi les principaux domaines d’intervention de la Chine :

Infrastructures : construction de routes, ponts, stades, hôpitaux et bâtiments publics. Le nouveau siège de l’Assemblée nationale togolaise, par exemple, a été financé par Pékin.

Éducation : des dizaines de bourses sont octroyées chaque année à des étudiants togolais pour poursuivre leurs études en Chine.

Santé : la Chine déploie régulièrement des missions médicales au Togo et soutient la modernisation des centres hospitaliers.

Agriculture et énergie : des projets de coopération technique et d’équipement ont été mis en place pour appuyer les politiques nationales dans ces domaines.

Avec l’arrivée de Min Wang, Pékin semble miser sur une diplomate d’expérience pour poursuivre le travail accompli et donner une nouvelle impulsion à la relation bilatérale.