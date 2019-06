Après Lomé, Rabat

Sylver Aboubakar Minko-Mi-Nseme, ambassadeur du Gabon et doyen du corps diplomatique, est arrivé au terme de sa mission au Togo. Il rejoindra son nouveau poste dans quelques semaines à Rabat (Maroc).

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a donné un dîner en son honneur samedi.

‘Quand on arrive au Togo, on n'a plus envie d’en repartir’, a-t-il déclaré. Et le diplomate sait de quoi il parle après 7 années passées dans le pays.

M. Dussey a salué les qualités de l’ambassadeur, artisan du renforcement des relations entre Libreville et Lomé. Il a également mentionné la tenue du premier sommet Cédéao-Cemac à Lomé et la volonté commune des deux organisations régionales de mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme.

‘Témoin privilégié des réalités quotidiennes du Togo, vous saurez être, j’en suis convaincu, l’interprète fidèle des aspirations du peuple togolais à une vie harmonieuse, à une cohésion sociale et au développement durable’, a conclu le chef de la diplomatie togolaise.

La nomination de l'ambassadeur au Maroc - un poste très important pour la diplomatie gabonaise - est une marque de confiance à l'égard de ce diplomate.