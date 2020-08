Au service de paix dans une région dangereuse

Dix mois après leur déploiement dans la région de Mopti, les Casques bleus togolais se voient distingués pour leur travail en faveur de la paix au Mali.

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte du camp de la MINUSMA.

Le général de brigade, Sadou Maiga, a remis la médaille des Nations Unies aux 850 Casques bleus togolais déployés dans la région.

« Vous avez fait preuve de flexibilité et de proactivité dans les missions qui vous avez été confiées, malgré les difficultés liées au terrain et les menaces explosives comme les mines et les dispositifs explosifs de circonstance », a-t-il déclaré.

Arrivés à Douentza en novembre 2019, les Casques bleus togolais ont eu à effectuer plus de mille patrouilles dans des zones à risque.

Les soldats togolais ont également mené des opérations de protection de la population civile dans la région de Mopti, a précisé Manzama-Esso Kilimou, le commandant du 7e bataillon togolais qui compte plusieurs femmes.