Au service de ses idéaux

Comme chaque année, les Nations Unies organisent ce jeudi la Journée internationale des Casques bleus pour rendre hommage aux soldats de paix tombés dans l’exercice de leur mission.

L’ONU saluera en particulier la mémoire du Togolais Sinadja Sambiani Tantagou, qui a servi à titre civil au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).

Il était officier à la section Justice et Correction à Bangui.

Le Togo est le 16e plus important contributeur de personnel au maintien de la paix des Nations Unies. Il déploie actuellement près de 1 300 militaires et policiers dans les opérations de paix de l'ONU en Centrafrique, RDC, Mali, Soudan et Soudan du Sud.

Au total, 39 soldats de la paix militaires et policiers du Togo ont perdu la vie au service de la paix au fil des ans.