'Avancer ensemble, gagner ensemble'

La prochaine tournée africaine du président turc, Recep Tayyip Erdoğan, le mènera en Angola, au Nigéria et au Togo.

Erdogan avait effectué sa première visite en Afrique en 2004 alors qu’il assurait les fonctions de Premier ministre.

La politique africaine de la Turquie est basée sur quatre dimensions; bilatérale, régionale, continentale et mondiale. Elle intègre multiples aspects dont la politique, l’économie, la culture et l’humanitaire. Elle constitue l’un des piliers principaux de la politique extérieure de la Turquie, souligne Anadolu, l’agence de presse officielle.

Ankara souhaite contribuer à la paix et la stabilité, à l’économie et au développement social sur le continent africain.

Le renforcement des relations s’est fait remarqué au niveau des indicateurs économiques. Le commerce entre le continent africain et la Turquie qui était de 5,4 milliards de dollars en 2003 s’est élevé à 25,3 milliards de dollars à la fin de l’année 2020 malgré la pandémie.

Le Président turc conçoit les relations entre la Turquie et l’Afrique par "la sincérité, la fraternité, la coopération" et par le principe d' "avancer ensemble, de gagner ensemble".

Ainsi, sa visite en Angola, au Nigéria et au Togo, en amont du 3ème Forum Turquie-Afrique de l’Économie et d'Affaires qui se tiendra à Istanbul et du 3ème Sommet de Coopération Turquie-Afrique, relève d’une importance particulière.

Erdogan sera au Togo le 20 octobre. Ce pays a enregistré une croissance significative ces des dernières années, grâce à la stabilité politique.

L’économie s’appuie surtout sur le commerce et l’agriculture.

Un accord dans le domaine de l’industrie de la défense avec le Togo devrait être signé à l’occasion de cette visite, indique Anadolu.