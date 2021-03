Mahamadou Issoufou (G) et Faure Gnassingbé samedi à Lomé

Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, s’est rendu à Lomé samedi quelques heures pour y rencontrer son homologue togolais.

Les deux chefs d'Etat ont fait un tour d’horizon des relations bilatérales, et évoqué les questions régionales et internationales, notamment le G5 Sahel et la lutte contre l’extrémisme, indique un communiqué.

M. Issoufou passera le flambeau à son successeur Mohamed Bazoum le 2 avril prochain.