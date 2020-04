Combat commun

‘Ensemble, Togolais et Américains nous allons vaincre le coronavirus’, a déclaré mercredi l’ambassadeur des Etats-Unis à Lomé, Eric William Stromayer.

Il invite la population à respecter les mesures barrière, à porter un masque et à désinfecter les mains le plus souvent possible. Des recommandations de bon sens pour éviter la contagion.

Les Etats-Unis comptent plus d’un million de cas de covid-19; record mondial.

Depuis un mois, les services de l’ambassade US sont fermés. Il n’y a plus d’accueil du public. Seuls les urgences sont traitées.

Quid de la réouverture ? Impossible d’avoir la moindre visibilité pour le moment. Toutes les ambassades sont fermées depuis le début de la pandémie.