Décès de l'ancien ambassadeur de l'Ordre de Malte

Charles Louis de Mortemart, chevalier d’honneur et de dévotion, ancien ambassadeur de l’Ordre Souverain Militaire de Malte, est décédé le 9 février.

L’Ordre de Malte est présent au Togo depuis des décennies. Il a à son actif la construction du centre hospitalier d’Elavagnon (Est Mono).

Il intervient aussi dans les centres polycliniques de Kara et de Lomé et en faveur des léproseries d’Agou et de Dapaong, sans oublier les divers dons en médicaments et en véhicules pour les dépistages et le traitement des lépreux.

Héritier de la longue tradition d’adaptation et de progrès du savoir-faire, dans les domaines de la santé, des actions de lutte contre l’exclusion, des actions de secours d’urgence et de formation, l’Ordre de Malte perpétue la tradition d’innovation et de modernité illustrée par l’histoire de l’Ordre Souverain de Malte.

L’organisation compte 13.500 membres, 100 000 volontaires et 25.000 professionnels (médicaux et paramédicaux) présents dans 120 pays.