Des relations au beau fixe

Robert Dussey et Heiko Maas mardi à Berlin

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a entamé mardi une visite officielle en Allemagne destinée à sceller une nouvelle ère de coopération entre Lomé et Berlin.

Il s’est entretenu dans la journée avec son homologue Heiko Maas.

Ce dernier a félicité le pays pour les réformes engagées par le gouvernement. Il a salué l’action du président Faure Gnassingbé pour ses efforts en vue de parvenir à un retour à la démocratie au Mali, via les initiatives menées par le GST. Mais aussi pour son implication dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.

M. Maas s’est réjoui de l’accord signé récemment entre les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l’Union européenne. Des discussions complexes menées par Robert Dussey en qualité de chef négociateur pour le compte de l’OEACP.

Enfin le ministre des Affaires étrangères allemand a invité les investisseurs de son pays à s’engager au Togo.

Le volet investissement et coopération sera à l’ordre de jour de la rencontre demain entre Robert Dussey et Gerd Müller, le ministre de la Coopération économique et du Développement.